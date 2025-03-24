美國交通部長拍片批評紐約地鐵　誤用東京鐵路片段遭官方「抽水」

美國交通部長達菲（Sean Duffy）近日拍片批評紐約地鐵的環境及治安等問題，但在片段中被發現用了東京「百合海鷗號」（ゆりかもめ，Yurikamome）的片段當成紐約地鐵，結果遭網民「抽水」，甚至連原本是批判對象的紐約州亦有份參與。



日本富士新聞網（FNN）3月24日報道，達菲19日在社交平台上載片段，稱「紐約民眾對自己的地鐵都感到不安」，在長約1分鐘的片段中，有數秒顯示「百合海鷗號」在彩虹大橋行駛的場面。

片段曝光後，有網民留言指「這不是紐約的列車，連它是在東京的基本常識都欠奉」、「對連東京和紐約都不分的人擔任交通部長真是悲哀」，甚至紐約州的官方社交平台X帳戶亦加入「抽水行列」，稱「如果你想追殺當地的地鐵，就至少應該使用正確城市及國家的片段」，又形容管治比拍真人騷電視節目困難得多。

美國交通部長達菲拍片批評紐約地鐵，但片段內卻出現東京百合海鷗號列車行駛的畫面。（X/@SecDuffy 截圖）

報道引述一名資訊科技記者指，可能是達菲的助手在制作片段時，在處理影像材料沒考慮清楚就將東京的片段加進去。「百合海鷗號」則表示對事件不知情，稱公司就這個報道感到驚訝。

目前美國交通部未有回應報道，但達菲拍片的原意仍需各界關注，皆因紐約地鐵一直被批評是罪惡溫床、環境骯髒等，乘客遇襲甚至遭縱火的消息不時傳出。他警告假如紐約市及大都會運輸署（MTA）沒法在今個月內提出降低犯罪及露宿者等問題，就會削減來自聯邦政府的援助。