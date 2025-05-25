特朗普西點軍校畢業禮致辭　稱重建美國軍隊

美國總統特朗普在紐約州西點軍校畢業禮致辭時，抨擊前任領導人和政策，並強調自己重建美國軍隊。



法媒報道，特朗普星期六（5月24日）出席紐約著名的西點軍校畢業禮，並對1002名軍校畢業生及家屬發表講話。

他抨擊前任領導人「把我們的軍隊拖入任務……浪費我們的時間、金錢和靈魂」，至少20年。

他指出，前任領導人「用荒謬的意識形態實驗在折磨我們的士兵。他們把軍隊當作各種社會項目和政治議程的試驗場，卻任由我們的邊境無人防守」。

特朗普稱，不會再派兵到跟美國沒有太大關聯的國家，讓美軍可專心消除對美國的威脅。

他也強調取消所謂「多元、公平與包容」（DEI）政策的決定，這些政策原本旨在鼓勵種族和性少數群體（包括女性）參軍。

特朗普說：「美軍的職責不是舉辦變裝秀，軍隊的使命是壓倒一切敵人，消滅任何對美國的威脅，無論在何處。」

特朗普當天頭戴「讓美國再次偉大」紅色帽子，並稱自己在選舉取得勝利是「偉大的授權」，「賦予我們想做什麼就做什麼的權利」。

根據規定，陸軍軍官不得參與政治活動。儘管特朗普在演講中多次停頓等待掌聲，但學員們的反應通常相當零散。被邀請上台短暫發言的學員也很少提及總統。

然而，由特朗普忠誠盟友、國防部長赫格塞斯領導的五角大樓改革，引發明顯的不安。

西點哲學教授格帕森斯本月辭職，稱軍校為了配合白宮的意識形態要求，已「背棄核心原則」，令他感到「羞愧」。

他也在《紐約時報》撰文指出，新的教學指引要求迴避討論種族主義或性別歧視，卻強行灌輸「美國始終是正義力量」的觀念。他認為，這些「不是在教育，而是在洗腦」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

