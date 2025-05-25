中國商務部據報批准對韓國企業出口稀土產品

據韓媒援引韓國政府和業界25日消息，中國商務部本月批准向多數韓企出口稀土產品。由此，韓國對稀土供應鏈不暢的擔憂暫且被消除。



韓聯社報道，這是中國政府上月4日對7種稀土實施出口管制後，中方對韓出口稀土案例首次得到確認。美國政府上月2日宣布將對中國輸美商品徵收34%的「對等關稅」。中方兩天後就採取反制措施，宣布對美國商品徵收34%關稅，並對7類中重稀土相關物項實施出口管制。

韓聯社稱，7種中重稀土金屬元素分別為釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧和釔，用於智能手機和電動汽車等高新技術領域，也是綠色工業原料。韓國在稀土產品供應方面高度依賴中國。

韓國貿易協會國際貿易通商研究院發佈的一份相關報告顯示，以去年為準，晶片零件及配件的對華依賴度為3.4%，含稀土化工產品為29.1%，稀土類化合物為61.1%，稀土金屬為79.8%。

報道指，中方宣布實施上述管制措施後，韓國政府通過熱線與中方保持溝通，敦促中方加快對韓稀土出口許可的審批進度，以最大程度降低韓國企業可能面臨的損失。鑑於中方對韓企的出口許可審批尚在進行當中，加之美中關係的不確定性，韓國政府認為中方相關措施仍可能出現變動，正密切關注相關出口管制動向。