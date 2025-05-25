日本新農相小泉進次郎承諾投放低價儲備米　緩解米價飆升

日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎周六（24日）表示，政府計劃直接將儲備米賣給零售商，而非像之前一樣拍賣給中間商，希望以此平抑米價。



根據新華社，小泉進次郎當天在札幌市發表演講時表示，政府將繞過那些阻礙政府控制價格的拍賣機制，與零售商「直接簽合同」，同時調低米價，以一袋5公斤裝大米2000日圓的價格出售。

日本農林水產省發布的最新數據顯示，日本市場上一袋5公斤裝大米均價為4268日圓，是去年同期的兩倍多，也是農林水產省開始統計這一數據以來的最高水平。

小泉進次郎說，「（大米）價格太高了。為了平抑異常飆升的價格，我們打算向市場投放2000日圓一袋的儲備米。」這批儲備米最早有望於6月上市。

日本前農林水產大臣江藤拓因發表不當「大米言論」引發輿論批評，周三向首相石破茂提交辭呈。石破茂當天接受其辭呈，並決定由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任這一職位。小泉進次郎是日本前首相小泉純一郎次子。