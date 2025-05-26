教宗良十四世籲信眾祈禱 讓中國教徒與梵蒂岡保持共融
撰文：蕭通
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教宗良十四世（Pope Leo XIV）於5月25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）發表講話時，呼籲信眾為中國天主教徒祈禱，願中國教徒與梵蒂岡保持共融。
良十四世提到，前一天時教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）任內定立的年度「為中國教會祈禱日」，希望中國及其他地方的天主教徒獲得恩寵，即使在考驗中亦能成為堅強及喜樂的福音見證人，促進和平與和諧。
周守仁：良十四世曾多次到訪中國
信仰通訊社（Agenzia Fides）日前報道，香港教區主教周守仁樞機接受香港《公教報》訪問時稱，新教宗向他表示，曾經不只一次前往中國，並認識中國的文化和狀況。他又稱，昔日香港教區主教湯漢樞機曾向教宗方濟各（Pope Francis）送贈一尊佘山聖母像，「現在我彷效他，向新教宗送贈一尊小型的佘山聖母像，並懇請他不要忘記中國教會及中國人民，他點頭示意不會忘記」。
梵蒂岡近年積極於改善與中國的關係。方濟各2018年同北京達成針對中國內地主教任命的臨時協議，受到外界部份人批評。良十四世對中國教會的態度，是否會遵循方濟各的路綫，備受各方關注。
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