瑞士滑雪勝地意外　5名滑雪者命喪逾4000米高峰

瑞士瓦萊州檢察機關說，救援人員在靠近策馬特（Zermatt）的林普菲施峰（Rimpfischhorn）發現五名滑雪者遺體。



路透社報道，5月24日下午，滑雪者在山坡上發現一組被遺棄的滑雪板，並向當局通報。相關地點位於林普菲施峰，地處策馬特以東、薩斯費（Saas Fee）以南，為瑞士西南部一處海拔逾4000米的高山區域。

瑞士當局收到通報後，搜救人員迅速展開地面與空中搜索。

航空公司Air Zermatt說，其中三具遺體在一處雪崩碎石帶中被找到，距離滑雪板發現位置僅數百米；另兩具遺體則位於海拔更高的山坡區域。這家公司經常參與山區緊急救援任務。

檢方說，遇難者身份尚未確認，事故具體原因仍在調查中。

2024年8月16日，瑞士策馬特，圖為一處帶有滑雪危險警示的標誌被放置在小馬特洪峰附近。（Getty）

英國廣播公司（BBC）引述Air Zermatt指，他們在23日晚還參與另一宗救援，四名登山者在濃霧和強風中被困名為Fiescherhörner的高山，因極端天氣先後二次嘗試，最終將他們救出。

策馬特是瑞士著名的高山滑雪勝地，以優質雪道和阿爾卑斯山景觀吸引來自英國及歐洲各地的滑雪遊客。

本文獲《聯合早報》授權轉載

