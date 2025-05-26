瑞士滑雪勝地意外 5名滑雪者命喪逾4000米高峰
撰文：聯合早報
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瑞士瓦萊州檢察機關說，救援人員在靠近策馬特（Zermatt）的林普菲施峰（Rimpfischhorn）發現五名滑雪者遺體。
路透社報道，5月24日下午，滑雪者在山坡上發現一組被遺棄的滑雪板，並向當局通報。相關地點位於林普菲施峰，地處策馬特以東、薩斯費（Saas Fee）以南，為瑞士西南部一處海拔逾4000米的高山區域。
瑞士當局收到通報後，搜救人員迅速展開地面與空中搜索。
航空公司Air Zermatt說，其中三具遺體在一處雪崩碎石帶中被找到，距離滑雪板發現位置僅數百米；另兩具遺體則位於海拔更高的山坡區域。這家公司經常參與山區緊急救援任務。
檢方說，遇難者身份尚未確認，事故具體原因仍在調查中。
英國廣播公司（BBC）引述Air Zermatt指，他們在23日晚還參與另一宗救援，四名登山者在濃霧和強風中被困名為Fiescherhörner的高山，因極端天氣先後二次嘗試，最終將他們救出。
策馬特是瑞士著名的高山滑雪勝地，以優質雪道和阿爾卑斯山景觀吸引來自英國及歐洲各地的滑雪遊客。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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