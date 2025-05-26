全日空東京飛休斯敦一航班有乘客企圖打開艙門急降西雅圖

一班從東京飛往休斯頓的全日空（All Nippon）客機，5月24日飛行途中有一名情緒激動的乘客試圖打開逃生出口，導致班機緊急轉降西雅圖。



涉事的是全日空波音787航班，在飛機降落3小時前，有一名乘客從座位跳起直衝往緊急出口，企圖打開機艙門；所幸此時機上其他乘客快速上前，拉住該乘客並將其壓制在地，機長見狀決定返回西雅圖，並於45分鐘後安全降落在西雅圖－塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）。

西雅圖機場警方表示，該男子經過評估後確定有健康問題，隨後被送往西雅圖當地醫院治療。

西雅圖港發言人Chris Guizlo 表示，當局是在接獲機上乘客試圖打開逃生門的報告後介入處理。他強調，事件未造成任何乘客或機組人員受傷。聯邦航空管理局也證實，該航班因乘客行為異常而臨時變更飛行路線。

日本全日空ANA，羽田機場（Reuters）

而在飛機降落後不久，機上再發生另一宗事件。據美國聯邦調查局（FBI）說法，一名乘客因不滿該班機改道，在廁所門上猛力敲擊，但相信這宗事件與原先試圖開門的乘客無關。

根據航班追蹤網站FlightAware證實，該班機稍晚重新起飛，已於12時15分降落休斯頓，行程延誤約四小時。全日空針對今次事件表示：「乘客與機組人員的安全是我們的首要任務，感謝當地執法部門所提供的協助與努力。」