特朗普政府收下卡塔爾豪華飛機 美媒：改裝需數年且耗資10億美元
撰文：莊勁菲 王海
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英國媒體報道，美國五角大樓5月21日證實，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）已接收卡塔爾政府贈送的一架波音747-8飛機；而特朗普政府已指示空軍評估該飛機升級的速度，以便可能用作空軍一號。特朗普接受卡塔爾的豪華飛機近日引來美國政界廣泛的批評，認為他以權謀私。且有專家指出，該飛機要經過大規模改裝才能成為總統專機，過程可能需耗時數年且花費超過10億美元（約78.3億港元）。
據英國《衛報》報道，五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，為確保飛機用於運送總統所需的安全措施和功能任務標準，國防部將與空軍合作。
作為美國總統專機的「空軍一號」，除需要應付的飛行任務外，還必須保證不會外泄機密，因總統不時會在飛機上開會或制定政策，總統歷史學家Garrett Graf就指，特勤局不見得會信任這架來自卡塔爾的飛機。
他指，就算卡塔爾飛機能夠服役，也必須徹底拆掉並重新組裝，以免藏有間諜設備，此外飛機還須重新加裝安全保護裝置，保護總統航行安全。美國官員表示這包括加固機身、安裝加密通訊和武器系統、能夠抵禦核爆衝擊的高端通信系統。
據美國全國廣播公司（NBC），商用和軍用航空分析師、美國AeroDynamic Advisory諮詢公司董事總經理Richard Aboulafia預計，改造將耗資10億美元（約78.32億港元），並需要數年時間。
外界擔心，本身價值4億美元（約31.33億港元）的飛機可能是促成特朗普家族與中東國家交易的「訂金」。特朗普三兒子埃里克（Eric Trump）就曾爆出在卡塔爾開發高爾夫球場，還通過特朗普旗下一間公司所搭建的加密貨幣系統，完成一筆價值20億美元（約156.65億港元）的交易。
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