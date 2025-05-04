小型飛機迫降沼澤　五人遭鱷魚環伺捱餓36小時終獲救｜有片

一架在4月29日由玻利維亞東北部貝尼省（Beni Department）包雷斯（Baures）飛往千里達（Trinidad）的小型飛機在起飛後1小時出現故障，機上五人失去聯絡，當局組織救援，終於在5月2日於一處沼澤中將他們救出。飛行員憶述驚魂一刻，指五人在迫降後被鱷魚包圍，還在滴水未進、粒米未食的情況下倖存36小時。



綜合外媒報道，現年27歲的飛行員Pablo Andrés Velarde指當時情況緊急，「飛機高度突然不斷下降，只能迫降在一片沼澤中」，他所駕駛的飛機墜落沼澤之中，還損毀漏油，而一行5人包括一名男童受困飛機頂部，周圍聚集數條鱷魚，甚至還有蟒蛇。他猜測飛機漏油令野獸不敢靠近，否則眾人已成牠們的「盤中餐」。

除了被猛獸環伺外，Velarde一行還面臨斷糧危機，他們僅依靠一位乘客在行前準備的由木薯粉製成的食物生存，而時至30日已斷糧，此外還無乾淨食水飲用。

玻利維亞外交部指，當局在接報後迅速行動組織救援，但由於惡劣天氣阻礙搜救，在最初的48小時內的救援進展緩慢，但最終在2日將機上飛行員、三名婦女以及一名未成年人救出，他們之後送醫救治，身體狀況穩定。