沖繩最強通靈者426地震預言落空網民震怒　黑歷史曝光曾涉嫌詐騙

號稱預言命中率高達98%的「沖繩最強通靈者」金城保，近日因網傳他預言4月26日東京灣會發生規模8.3地震，引發日本及韓國、台灣、香港網友們的關注。但26日當天什麼事情都沒有發生，不少日本網友氣憤湧入相關社群平台、YouTube頻道留言，大罵金城保是騙子、製造恐慌，並要求他道歉。



示意圖：圖為「2024年8月8日」日本西南部鹿兒島縣大崎鎮地震房屋倒塌。（共同社 via REUTERS）

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有大批網友日前相繼轉發一篇聲稱是「沖繩最強通靈者」金城保預言的文章，內容提到，在日本當地時間4月26日下午2時58分（香港26日下午1時58分），關東地區會發生規模8.3大地震，而且在地震發生28分鐘後，會引發30公尺高的黑色海嘯，屆時東京灣沿岸區域將遭到重創。

消息傳開之後，不僅掀起日本網友熱議，也引發台灣、韓國、香港網友關注，甚至有部份遊客因為相信預言，選擇推遲旅行行程。對此，日本內閣防災部罕見發聲，強調以目前的科學知識，很難透過指定地震的日期、時間和地點來預測地震。

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不過，26日當天關東地區並沒有發生大地震，日本網友們事後相繼在X、曾公布金城保受訪影片的YouTube頻道等相關平台，留言批評金城保是騙子，意圖製造恐慌，要求他道歉，「看來金城保的修行還不夠，配不上最強通靈者的稱號」、「害我一整天都好緊張」；也有部份網友表明，希望金城保出面回應預言失準的事情。

還有少數網友聲稱，金城保早就已經失蹤了，他在2024年9月被人控訴涉嫌詐騙。截至目前為止，金城保都沒有公開回應外界的質疑，他的個人網站雖然還可以正常瀏覽，但YouTube頻道已經在2年前停止更新。

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