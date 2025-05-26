澳洲第二大私營醫院集團遭接管　強調服務正常運作

澳洲第二大私營醫院集團Healthscope陷入財政困難，並在5月26日遭接管。當地衛生官員表示，Healthscope高層已保證醫院繼續如常運作，而主要銀行亦會注資。



路透社及News.com.au等傳媒報道，Healthscope背負14億澳元債項，目前公司已經由McGrathNicol接管；消息指澳洲聯邦銀行（CBA）同意注資1億澳元，另一間澳洲主要銀行西太平洋銀行（Westpac）則會與現有的貸款人合作，容許Healthscope的醫院持續營運。

澳洲衛生部長畢拿表示，不會用納稅人的錢出手拯救Healthscope。圖為2024年8月22日，畢拿在坎培拉國會出席答問環節。（Getty Images）

澳洲衛生部長畢拿（Mark Butler）與Healthscope行政總裁Tino La Spina通話後表示，對方保證已預約分娩或全膝關節置換手術的民眾將不受影響，他亦指不會用公帑出手拯救，同時要求Healthscope及持管人遵守對政府、病人及醫護人員的承諾。

圖為Healthscope旗下一間位於悉尼的醫院。（Pauline Sorbello/ Goggle）

Healthscope在全國有37間醫院，員工人數超過1.9萬人。McGrathNicol稱計劃為Healthscope尋找新買家，強調沒有裁員或關閉醫院的計劃；澳洲護士助產士聯合會（ANMF）則稱與州及聯邦政府討論避免發生醫院停業，以及在Healthscope的控制權上有話語權。