澳洲第二大私營醫院集團遭接管 強調服務正常運作
撰文：張子傑
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澳洲第二大私營醫院集團Healthscope陷入財政困難，並在5月26日遭接管。當地衛生官員表示，Healthscope高層已保證醫院繼續如常運作，而主要銀行亦會注資。
路透社及News.com.au等傳媒報道，Healthscope背負14億澳元債項，目前公司已經由McGrathNicol接管；消息指澳洲聯邦銀行（CBA）同意注資1億澳元，另一間澳洲主要銀行西太平洋銀行（Westpac）則會與現有的貸款人合作，容許Healthscope的醫院持續營運。
澳洲衛生部長畢拿（Mark Butler）與Healthscope行政總裁Tino La Spina通話後表示，對方保證已預約分娩或全膝關節置換手術的民眾將不受影響，他亦指不會用公帑出手拯救，同時要求Healthscope及持管人遵守對政府、病人及醫護人員的承諾。
Healthscope在全國有37間醫院，員工人數超過1.9萬人。McGrathNicol稱計劃為Healthscope尋找新買家，強調沒有裁員或關閉醫院的計劃；澳洲護士助產士聯合會（ANMF）則稱與州及聯邦政府討論避免發生醫院停業，以及在Healthscope的控制權上有話語權。
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