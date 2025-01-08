意大利小鎮鎮長下令「禁止居民生病」　不滿醫療資源匱乏

由於意大利公共醫療候診的時間冗長，加上私人醫療價格昂貴，該國出現部分病人被迫放棄治療的情況。為了呼籲關注此現象，意大利最貧窮地區之一、南部的卡拉布里亞（Calabria）貝爾卡斯楚鎮（Belcastro）鎮長下令，禁止居民「染上疾病」。



英國廣播公司（BBC）1月7日報道，該鎮鎮長托爾奇亞（Antonio Torchia）下令，要求居民「避免染上需要緊急醫療援助的病」。他表示，此舉明顯是一種幽默的挑釁，但效果卻比他向地區政府警告「當地醫療系統資源不足」更有效。

他補充道，鎮上1,200名居民中約有一半是超過65歲長者，但最近的急救部門離當地約45公里。鎮上值班醫生診所也只是偶爾開放，且在週末、假日或下班時間不提供服務。

鎮長只好要求居民「不要進行可能造成傷害的行為」，「不要經常離開住所、旅行或運動，而要大部分時間用來休息」。

2024年9月10日，意大利巴里（Bari）Di Venere 醫院急診室，有救護車送病人到院就醫。（Getty Images）

據報道，自2009年以來，卡拉布里亞地區已關閉了18家醫院。當地近200萬居民中幾乎半數只好在其他地區尋求醫療援助。這是當地政府管理不善和黑手黨，幾乎毀滅了該國醫保系統的結果。其中，醫生短缺的問題嚴重，許多公立醫院的醫師因薪酬問題，大多轉往私人執業。

針對有關問題，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）政府去年已著手提出改善對策，例如日後在全國各區設立單一預約中心，讓公眾患查看當地所有公私立診所預約情況，方便取消與遞補作業；惟有關計劃仍有待實施。