澳媒：16歲香港留學生與寄宿家庭爭執　報警求助反遭遞解出境

澳洲傳媒報道，一名16歲香港女留學生在西澳與寄宿家庭發生爭執，事主報警求助後，遭當局即時遞解出境，並取消入學及住宿證明等文件。事主和家人批評有關部門做法粗暴，強調會討回公道。



澳洲SBS電台5月26日報道，事發於今年3月，16歲的女事主在西澳（WA）就讀一間公立中學，並希望將來可以成為一位獸醫。她表示，在當地的住宿由西澳國際職業技術訓練學校（TIWA）安排，並在入住寄宿家庭前就家規達成共識。

據事主指，她在入住後不足一週，寄宿家庭就不斷加設多條規定，包括禁止在晚上9時半後去廁所、刷牙等，自己亦飽受戶主的精神虐待，甚至趁她在深夜睡覺期間大力指門。

事主之後要求為房門加裝門鎖保障私隱被拒，雙方關係則因為一次浴室頭髮清潔問題爭執而陷入惡化。報道引述事主指，當晚女戶主情緒激動，大力拍房門長達兩小時，自己於是致電身處香港的母親求助。

而事主與母親通話期間，女戶主不停拍房門，稱有事要求對方立即出來。事主表示需要時間冷靜，而她的母親則稱，如果要開門，就要有警察在場，於是她報警求助。

英國、澳洲及美國仍是現時升學熱點。（林頌華攝）

事主遭批「幼稚」 當晚即時離境返港

警方和TIWA人員到場，他們並沒有向事主了解事件，反而形容她幼稚。而根據事主家人錄下的對話顯示，警方當時指未了解爭執雙方的說法，強調關注事主的情緒，因此認為她需要離開。TIWA職員更稱要即時送她到機場遞解出境，限10分鐘內收拾行李。

事主最終在當晚坐飛機回港，她和母親於事發兩天後再到西澳，向有關部門討回公道，並在律師的協助下獲發入學及住宿和福利證明，繼續在原校上學。

這宗事件對事主帶來心理陰影，至今需要看心理醫生。曾協助事主升學的香港教育顧問認為，留學生與寄宿家庭因為文化差異和生活習慣等問題，出現糾紛的情況不時發生，但通常大部分處理的個案都可以解決，或是協助他們另覓合適環境。

事主為了爭取更好成績而到西澳就讀，但卻變成人生惡夢。圖為2022年1月22日，在南珀斯的天鵝河泡水並享用飲品的民眾。（Getty Images）

教育顧問質疑當局處理方式

該名教育顧問指，類似這次事件的一般處理方法應是讓大家分開冷靜，再安排到其他寄宿家庭，而不是即時遞解出境，因此質疑當局處理不當。

對於今次事件，西澳培訓與勞動力發展部（DTWD）指該部門及TIWA都無權遞解學生出境的權力，稱簽證問題屬內政部負責；西澳警方一度指根據澳洲內政部指示將事主送往機場，但之後澄清沒有進一步參與。內政部則表示，與警方了解後確認事件與當局無關，所以拒絕評論事件。