特朗普幣晚宴｜TikTok網紅形容似食IKEA　賓客：差過廉航飛機餐

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周就特朗普迷因幣（$TRUMP，Trump Meme）設宴，邀請持幣量前220名持有者共進晚餐。晚宴第一貴賓孫宇晨持有價值1850萬美元的「特朗普幣」，而排名靠後的24人僅持有價值不到10萬美元的「特朗普幣」，受邀嘉賓平均購幣金額為178萬美元。儘管斥下巨資，有與會者表示，菜色卻不盡人意，看起來像是宜家家居（IKEA）的快餐，更有賓客直言，廉價航空的飛機餐都比它好吃。



根據網上流傳的圖片，特朗普幣晚宴的食物包括一塊菲力牛扒、比目魚扒，以及一些紅蘿蔔、蔬果及薯蓉，儘管是盛在印有鍍金「特朗普華盛頓特區」標誌的餐盤上，但看起來和宜家家居的快餐差不多。

TikTok網紅Nick Pinto接受傳媒採訪時表示：「這是我在特朗普高爾夫球場吃過的最糟糕的食物。唯一好的東西就是麵包和牛油。」Nick Pinto表示，自己是餓肚子離開晚會。

CNBC記者稱，他在廉航「Spirit Airlines」上吃過更好的食物。

根據網站，晚宴在華盛頓的特朗普私人高爾夫俱樂部舉行，持有特朗普幣數量排名前25的人還獲得特別待遇，那就是可以受邀參加晚宴前的歡迎酒會，以及第2天的白宮VIP參觀。

網站還指，參加晚宴的人可以直接聽到特朗普談論「加密貨幣的未來」的「第一手」消息。對此，特朗普約23分鐘的演講也備受質疑，他講話期間多次偏離主題，很少提及加密貨幣。