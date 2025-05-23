「特朗普幣」吸金晚宴登場　頭220名投資者出席　民主黨質疑貪腐

德國媒體報道，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者5月22日將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近距離接觸的機會，其中包括來自中國的加密貨幣富豪孫宇晨（Justin Sun）。民主黨人同日發聲明狠批特朗普，指這場活動引發有關外國勢力介入、國家安全以及特朗普透過發行加密貨幣謀取私利造成貪腐的憂慮。



據德國之聲報道，來自全世界各地的「特朗普幣」投資者將齊集在華盛頓郊外的一間私人鄉村俱樂部，參與私人晚宴。

其中一位出席者是來自中國的加密貨幣富豪孫宇晨。他因持有價值1850萬美元（約14480億港元）的「特朗普幣」而獲得晚宴第一貴賓的席位。

孫宇晨在其社交平台分享參加「特朗普幣」晚宴的影片：

據報道，孫宇晨同時亦是特朗普家族加密平台「World Liberty Financial」的最大公開投資者和顧問，該平台據報已為特朗普家族帶來數億美元的收入。

孫宇晨21日發布了一段自己參觀白宮旁行政辦公樓的影片。美國證券交易委員會（SEC）近日以公眾利益為由，暫停針對孫宇晨2023年涉嫌詐騙的調查。

加密貨幣情報公司Inca Digital指，為了獲得參加晚宴的資格，投資者總共購買了約1.48億美元（約11.58億港元）的「特朗普币」，其中頭25名持有者的購買金額超過1.11億美元（8.69億港元）。

這些頂級投資者將與特朗普一同享受尊貴接待，而頭四大投資者還將獲得限量版的特朗普陀飛輪（「Trump Tourbillon」）腕錶，每塊價值10萬美元（約78萬港元）。

據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據顯示，特朗普家族控制的一間公司與另一家公司共持有剩餘80%的特朗普幣，並已通過收取費用賺取3.2億美元（約25億港元）。

據報道，出席這場盛大晚宴的220名加密貨幣投資人中，超過一半或來自美國以外的國家和地區。

白宮方面堅稱，特朗普的資產由其子女監督的信託基金管理，特朗普本人並未直接參與任何營運。

報道指，民主黨議員計劃同日舉行新聞發布會，抗議這場晚宴，並要求公布所有與會者的姓名。他們在聲明中表示：「涉及外國錢包、無法追蹤的交易、禁止媒體入場，這場活動引發有關外國勢力介入、國家安全以及特朗普透過發行加密貨幣獲取利益造成貪腐的憂慮。