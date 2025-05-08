印巴空戰中國大勝 中美還有必要打一仗嗎？

撰文：鄭真
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日前印度和巴基斯坦的空戰在中國輿論場引發強烈反響，不少聲音認為巴基斯坦列裝的中國戰機能夠擊落6架印度列裝的法國和俄羅斯戰機，證明了中國軍事實力，證明了中國軍工製造水平已經全面超過了法國和俄羅斯。不少言論甚至認為這件事情震驚世界、震動全球。

中國已經崛起為世界第二大經濟體，在美國過去十年的渲染中，中國儼然已經是最主要的威脅。中美對抗是世界主軸，正在被塑造為主流敘事。

但是，印巴空戰，中國戰機表現超越法國和俄羅斯戰機，就讓中國輿論場沸騰，說明中國的整體民意情緒，並沒有十足的自信。中國人並沒有完全從內心深處接受中國是一個比肩美國的大國。中美G2也好C2（按：即「兩國協調」）也罷，在中國內部並沒有完全的廣泛的接受度。

印巴衝突：2025年5月7日，一名女孩在印控克什米爾烏裏地區跨境砲擊中受傷被送院治療。（Reuters）

除了美國之外，英法德等歐洲國家，本質上還是實力不容小覷的國家，中國人的平均生活水平和社會發展水平，都不足以和這些國家相媲美。中國的民族自信心需要進一步提振。

中國和印度曾在1962年在邊界進行大規模戰爭，戰敗的印度一直將中國視為主要威脅。從印度敢於列裝一堆法國和俄羅斯戰機來應對中國看，中國崛起也並沒有被印度真正接受，印度認為通過購買法國俄羅斯的軍事產品就能夠應對中國。俄羅斯一直以軍事強國自居，法國作為核武大國和聯合國五常之一，也是向各國兜售軍事武器的大戶。但一次印巴空戰就讓印度、俄羅斯和法國失算了。

中國崛起首先受到震動的是美國，但是受到震動程度最大的，事實上是僅次於美國的其他大國，這些國家如何看待中國，是否承認中國的實力地位，是中美博弈過程中很重要的影響因素。問題在中美，解決問題的途徑不一定是中美。

印巴衝突：2025年5月7日，巴基斯坦控制的克什米爾地區首府穆紮法拉巴德，比拉爾清真寺遭到印度空襲後部分受損。(Reuters)

大國實力的釋放需要過程，大國崛起被接受同樣需要過程。此次印巴空戰，是展示中國軍事實力的一個窗口。越來越多的類似事件發生後，各國對中國實力如何會有一個客觀的評價。不需要中國和俄羅斯打一仗，也不需要中法在戰場短兵相接，更不需要中印再打一次全面戰爭，勝負就足夠見分曉。

真正的實力，是不動聲色的影響力。

從這個視角看，中美是否必有一戰？中國首先要有實力，其次要有恰如其分的彰顯實力的節奏，最後才能夠不動聲色地避免中美打一仗。

在這個動盪的世界，中美製造的戰機軍艦不會到最後一刻才直面彼此。其他地區的小規模熱戰，也可能有助於釋放中美對抗的壓力。

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