馬克龍疑遭妻掌摑　愛麗舍宮：親密瞬間｜有片

網上流傳的影片顯示，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）疑似在總統專機上被妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）推搡。法國總統府否認兩人鬧矛盾，稱這只是夫妻間的玩鬧。



馬克龍和特羅尼厄星期天（5月25日）晚間乘專機抵達越南首都河內。一段影片顯示，兩人下飛機之前，特羅尼厄雙手猛地按在馬克龍的臉上，他被推得微微向後，正臉則面向鏡頭。夫婦倆隨後如常走下飛機。

路透社報道稱，愛麗舍宮一名官員否認總統夫婦發生爭執，並表示兩人自2007年結婚以來一直恩愛如初。「這是總統和夫人在旅行開始前最後放鬆的時刻，玩鬧了一下。這是親密瞬間。」

馬克龍正對越南進行正式訪問，這是近10年來法國總統首次訪越，巴黎希望提升在東南亞地區的影響力。據路透社報道，法越簽署了14項協議，星期二（27日）可能公布更多協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

