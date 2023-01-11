馬克龍罕見大談娶老師為妻　父母不看好：惟真愛無法自拔

打從當選那一刻起，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron；馬克洪；馬克宏）與妻子布麗姬（Brigitte Macron）師生戀的故事，成為法國最被討論的議題，但涉及隱私，馬克龍始終非常抗拒談論這段過往。《今日法國》（The Locals）報道，馬克龍日前在法國第二電視台的特別節目上，面對一群患有自閉症的嘉賓提問，問題幾乎都與他家庭、成長經歷以及戀愛有關，其中甚至直接質疑他，不該與老師結婚；對此馬克龍罕見公開回答，當陷入熱戀和找到真愛，你無法控制自己。



節目中，他念出一名嘉賓的提問，認為身為總統應該做出模範，不該娶自己的老師為妻。面對如此麻辣的提問，馬克龍也輕鬆回覆道，「當你找到真愛、並陷入熱戀中，你無法選擇和拒絕那一切。再說（布麗姬）其實不是我授課老師，她是教導我戲劇項目的指導人員。」

點擊放大瀏覽馬克龍妻子布麗姬照片：

+ 15

相比其他訪問或記者會，在節目上的馬克龍明顯放鬆不少，也罕見討論自己的戀愛過程與婚姻。他認為愛情會讓一切都有可能，它不會要求一定得和年齡相仿、同一地區的人相愛，「當你遇到真愛降臨時，並且能夠和他人共享，那所有障礙和阻撓都可以被攻克。」

布麗姬比馬克龍大24歲，他們是在中學認識，兩人結為夫妻前，布麗姬曾經有過一段婚姻，並且育有3名子女。祕密相愛的兩人長跑15年後，終於在2007年登記結為夫妻至今。這段故事，也隨著馬克龍逐漸在法國政壇展露頭角，不斷被挖出和放大檢視。

這位法國總統也在節目中坦言，自己的父母最開始不看好他與布麗姬的戀情，但最終是在馬克龍堅持下才走到今天。

延伸閱讀：

不斷更新／防堵中疫情！ 韓國「即日起」港澳航班一律降落仁川機場

【本文獲「TVBS」授權轉載。】