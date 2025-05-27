世衛組織：加沙大部分醫療設備供應已耗盡

世界衛生組織說，加沙地帶大部分醫療設備供應已經耗盡，超過40%的基本藥物也已斷貨。



路透社報導，世衛組織東地中海區域主任巴爾基（Hanan Balkhy）星期一（5月26日）在日內瓦告訴記者，加沙目前將近64%的醫療設備庫存為零，43%的必需藥品和42%的疫苗庫存也已耗盡；抗生素、止痛藥和治療慢性疾病的藥物也嚴重短缺。

她說：「你能想像一位外科醫生在沒有麻醉劑的情況下，為骨折患者動手術嗎？靜脈輸液、針頭、繃帶——這些物資的數量都遠不足以滿足需求。」

圖為2025年5月25日，加沙城（Gaza City）的巴勒斯坦民眾等待領取救援物資。（Reuters）

以色列3月初對加沙實施全面封鎖，但面對日益強烈的國際批評，以色列上周略微放鬆加沙援助物資准入限制。據報導，以色列5月21日允許100輛載有麵粉、嬰兒食品和醫療設備的援助卡車進入加沙，但當中沒有一輛來自世衛組織。

巴爾基說，世衛組織有51輛援助卡車在加沙邊境等待，尚未獲得進入許可。

在醫療設備持續短缺的情況下，世衛組織確認不會參與由加沙人道主義基金會提出、由美國支持的替代援助計畫。聯合國稱，加沙人道主義基金會缺乏中立性，可能導致更多平民流離失所，並使數千人面臨危險。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

