加沙遭以軍空襲單日再增30死　包括救援人員及記者

加沙衛生部門稱，以色列軍方5月25日繼續攻擊加沙，造成至少30名巴勒斯坦人死亡，包括一名高級救援人員和一名記者。醫務人員稱，以色列25日打擊南部汗尤尼斯（Khan Younis）、北部的傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞），以及和中部努塞賴特（Nuseirat）。加沙媒體辦公室在另一份聲明中表示，以色列軍隊透過地面部隊、疏散命令和轟炸等手段，已控制加沙走廊77%地區，迫使居民離開家園。



圖為2025年5月25日，加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）再遭以軍攻擊致多人死傷，巴勒斯坦民眾為死難家屬哀慟不已。（Reuters）

路透社報道，巴勒斯坦記者Hassan Majdi Abu Warda和幾名家人在傑巴利耶的空襲中喪生。加沙當局指出，Hassan Majdi Abu Warda的死亡，令自2023年10月以巴爆發新衝突以來，死亡的記者增至220人。

加沙醫護人員補充說，以軍對努塞賴特的空襲，導致該地區民事緊急服務部門高級官員Ashraf Abu Nar和他的妻子在家中喪生。

圖為2025年5月25日，加沙城（Gaza City）的巴勒斯坦民眾等待領取救援物資。（Reuters）

另外，紅十字國際委員會表示，有兩名工作人員24日在汗尤尼斯死亡，批評以軍行動造成大量加沙平民傷亡，情況令人無法容忍，再次緊急呼籲停火，並尊重和保護平民，包括醫務人員、人道主義救援人員等。

以軍25日發聲明表示，總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）同日視察了汗尤尼斯的部隊，告訴士兵「這不是一場無休止的戰爭」，稱哈馬斯已失去了大部分指揮和控制權，強調以軍將動用一切手段，將人質帶回家，但該聲明並未提及25日的軍事行動。