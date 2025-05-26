以色列擬兩個月內控制加沙75%面積　集中安置200萬平民至三個區域

以色列空襲加沙多個地點，過去一日造成至少38人死亡。以軍擬在未來兩個月內控制加沙地帶75%面積，並將約200萬巴勒斯坦人集中遷移到三個區域。有以媒引述軍方知情人士報導，以軍此次攻勢旨在擊敗哈馬斯，或迫使哈馬斯領導層流亡及釋放剩餘人質。



報導稱，以軍計畫將加沙地帶的巴勒斯坦居民集中遷移至北部的加沙城、中部的難民營和南部的馬瓦西地區，佔該地區總面積的25%。

加沙地帶總面積僅為365平方公里，自3月中以軍恢復對哈馬斯的軍事行動以來，以軍已經控制加沙地帶約四成面積。根據作戰計畫，以軍將在佔領區拆除哈馬斯的軍事與行政設施，並作長期駐紮。

2025年5月23日，加沙地區，圖為汗尤尼斯的納賽爾醫院中，巴人哀悼遇襲身亡的同胞。（Reuters）

報導指，自扎米爾（Eyal Zamir）擔任以軍總參謀長以來，以軍在戰術上作出了重大轉變。以軍現時使用更強火力，集中打擊哈馬斯的軍事與行政設施，同時繼續摧毀地下隧道。

以軍周日發表聲明表示，扎米爾在視察加沙地帶期間說，當前戰事並非「無止境的戰爭」。以軍正按計劃推進，哈馬斯指揮體系已遭重創，其繼續掌控加沙地帶的能力已被嚴重削弱。

有知情人士表示，加沙地帶民眾目前依然高度依賴哈馬斯。以軍認為，如果能在人道援助發放過程中繞開哈馬斯，將削弱哈馬斯的財政基礎和治理能力。