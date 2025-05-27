日本遭德國超越　34年來首失去全球最大債權國地位

日本財務省5月27日表示，儘管日本對外淨資產升至歷史新高，但日本仍然被德國超越，34年來首次失去全球最大債權國地位。



共同網報道，日本去年對外淨資產首次突破500萬億日圓，達至破紀錄的533.05萬億日圓（約29.35萬億港元）。

據財政部，由於日圓走弱以及日企對海外併購需求強勁，日本淨對外資產已連續第7年上升，按年增近13%。美元和歐元對日圓分別升值11.7%和5%，推高以日圓計價的海外資產價值。

2023年1月5日，前羅馬天主教教宗本篤十六世葬禮當天，一名男子在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉著德國國旗（Reuters）

即使日本對外淨資產金額創下新高，但仍低於德國的569.7萬億日圓，中國則以516.3萬億日圓排第3。

截至去年底，日本對外總資產為1,659萬億日圓，按年增加169萬億日圓；外債總額為1,126萬億日圓，增加109萬億日圓。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

另一方面，財務省公布修正後的經常帳數據顯示，日本去年全年錄得經常帳盈餘29.4萬億日圓，初值為盈餘29.3萬億日圓。