參與欖球社交媒體挑戰活動　新西蘭少年頭部重傷身亡

新西蘭一名少年參與了一項受欖球運動啟發的社交媒體挑戰活動後死亡，參與者在活動中衝刺並相互碰撞。



這項名為「直線奔跑挑戰」（run-it-straight challenge）的活動在新西蘭和澳洲的社交媒體上瘋傳，吸引了大批人群前去參加，參與者在沒有任何防護裝備的情況下互相衝撞。

法媒引述新西蘭警方星期二（5月27日）發布的聲明說，一名19歲的少年上週末在新西蘭北島與朋友一起玩這個遊戲後，因「頭部嚴重受傷」死亡。

網民分享「直線奔跑挑戰」的過程：

警官格蘭瑟姆說：「這名少年遭人撲到後頭部嚴重受傷，由朋友送往醫院搶救。」不幸的是，他於星期一（26日）晚上在醫院去世。

「我們敦促任何考慮參加此類比賽或活動的人，務必考慮其重大的安全和受傷風險。」

有組織的直線跑比賽提供數千美元的獎金，並吸引了前職業欖球運動員的興趣。專家將這項運動比作一項格鬥運動，並警告參與者面臨嚴重的腦震盪風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

