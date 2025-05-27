印度2025年超越日本　躍升成全球第四大經濟體

印度智庫「國家轉型委員會」（NITI Aayog）行政總裁BVR Subrahmanyam於5月25日引述國際貨幣基金（IMF）數據指出，印度超越日本，成為全球第四大經濟體，僅低於美國、中國和德國。印度還可望很快再超越德國，成為全球第三大。



據印媒報導，Subrahmanyam在記者會上表示：「這一刻，我們已經是第四大經濟體。我們的經濟規模達到4萬億美元（約31萬億港元），而且這不是我自己的數據，是IMF的數據。印度今天已經超越了日本。」他預測，如果印度繼續維持這個趨勢，三年後就會超越德國，成為全球第三大經濟體。

Subrahmanyam引述的數據是IMF在4月公布的「世界經濟展望」（WEO）報告，以及IMF的官網，認為印度已超車日本，印度今年的GDP將達到4.187萬億美元，日本則為4.186萬億美元。IMF的報告還預測，印度今明兩年的經濟成長率為6.2%，雖然因為貿易緊張加劇和全球不確定性，低於先前預測的6.5%，但仍是未來兩年唯一預期成長率超過6%的國家。

印度智庫「國家轉型委員會」（NITI Aayog）行政總裁BVR Subrahmanyam引述國際貨幣基金（IMF）數據指出，印度超越日本，成為全球第四大經濟體。(World Trade Institute)

按照目前的增長速度，預期將推升印度GDP在2028年達到5.844萬億美元，超越德國成為第三大經濟體。Subrahmanyam稱，目前整體地緣政治和經濟環境有利印度。

根據IMF的數據，印度的人均所得已從2013至14年度的1,438美元（約1.13萬港元），翻倍至2025年的2,880美元（約2.26萬港元）。