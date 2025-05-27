怕了殲-10？印度批准開發隱形戰機計劃　以應對巴基斯坦

路透社報導，印度國防部5月27日表示，國防部長辛格（Rajnath Singh）已經批准了建造該國最先進的隱形戰機的框架計劃。本月初，印巴兩國的軍隊進行了為期四天的對峙，這或使兩國之間展開新一輪軍備競賽。



印度國防部表示，負責執行該計畫的印度國營航空發展局很快就會邀請國防企業對開發該戰機原型機提出初步意向，該戰機預計將成為雙引擎第五代戰鬥機。

報導指，該項目對印度空軍至關重要，印度空軍主要由俄羅斯和前蘇聯飛機組成，戰機的數量更由原定的42 架減少至31架。相反，鄰國巴基斯坦正在中國的支持下迅速擴充其空軍力量，並擁有中國最先進的戰機之一—殲-10戰機。月中，中國自主研製的殲-10CE（即殲-10C的外貿型）在印巴空戰中擊落5架印度戰機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。

印度空軍主要由俄羅斯和前蘇聯飛機組成，戰機的數量更由原定的42 架減少至31架。圖為2021年2月印度空軍陣風戰鬥機飛過。(Reuters)

今年3月，印度國防委員會建議將私營部門納入軍用飛機製造領域，以增強印度空軍的能力，並減輕國有印度斯坦航空有限公司（Hindustan Aeronautics Ltd）的負擔，印度大部分軍用飛機均由該公司製造。