日本蘋果病持續　過去一週患者人數創新高

俗稱蘋果病的傳染性紅斑症持續在日本流行，當地在5月18日的過去1週錄得破紀錄患者數目，衛生部門呼籲民眾注重個人衛生。



日本放送協會（NHK）27日報道，日本全國的醫療機構在截至18日的過去一週內，全國大約2000個兒科定點通報的蘋果病個案中，平均每個醫療機構通報2.05名蘋果病患者，比對上一週增加0.91人，創下自1999年使用現有統計方式以來的新高。

報道提到，櫪木縣的個案最多，平均每個醫療機構就有7.56名患者，群馬及山形縣的平均個案在6人以上；石川、福島、北海道及富山縣亦分別平均有4.5名或以上的患者。

日本媒體報道，東京、埼玉等關東地區出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病（日文為リンゴ病）爆發，個案創下1999年有紀錄以來的新高。「蘋果病」是主要影響兒童的出疹性疾病，特徵是臉頰上出現紅疹和發燒。有專家警告，孕婦感染的話可能會有流產風險，呼籲她們和兒童避免前往「蘋果病」流行地區。（日本國立傳染病研究所網站）

傳染性紅斑是由「細小病毒B19」所引起，主要藉由咳嗽、打噴嚏傳播，患者主要是兒童。傳染性紅斑的潛伏期約為幾天至2週，患者發病後雙頰與四肢會出現紅疹。雙頰出現紅疹前，往往還會出現發燒等感冒症狀。成人亦有可能受感染，引發頭痛與關節炎等情況。

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厚生勞動省指，從事與大量兒童接觸的孕婦應更加提高警覺，除了要經常洗手和戴口罩等基本個人衛生外，亦盡量避免接觸有感冒症狀人士，以免出現流產或胎兒異常情況。