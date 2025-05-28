李強晤越南總理范明政 稱中方將堅持開放發展
撰文：蕭通
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國務院總理李強5月27日在吉隆坡出席東盟—中國—海合會峰會期間，與越南總理范明政會面。李強表示，當前國際局勢不穩定不確定因素增多，中方將堅持開放發展，願同越方加強溝通合作，共同維護國際公平正義和全球經貿秩序，維護全球南方國家共同利益。
李強表示，不久前，國家主席習近平對越南國事訪問取得圓滿成功。雙方一致同意，按照「六個更」總體目標，加快構建具有戰略意義的中越命運共同體。中方願同越方共同落實訪問成果，保持高層往來，深化政治互信，加強各領域互利合作，推動兩國全面戰略合作向更高質量、更深層次發展。
范明政表示，越方願同中方共同努力，積極落實兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，密切高層交往，深化各領域互利合作。越方祝賀首次東盟－中國－海合會峰會成功舉行，願同中方一道，推動三方合作取得更多務實成果。當前國際形勢充滿挑戰，越方願同中方加強溝通協調，堅定維護正當權益。
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