SpaceX星艦第9次試射任務失敗　飛船太空失控翻滾後解體｜有片

由全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司打造的星艦（Starship），5月27日（周二）在德克薩斯州進行了第九次無人駕駛測試發射，成功升空。這次星艦成功進入了太空，但後來在返回大氣層時失控翻滾，SpaceX其後表示飛船已解體。星艦此前兩次嘗試發射均以爆炸失敗告終。



據路透社報道，星艦於美國東部時間晚上7時36分，從位於德克薩斯州靠近墨西哥灣沿岸的布朗斯維爾（Brownsville）的星際基地成功發射升空。

SpaceX星艦第9次試射現場直播：

任務一開始很順利，在發射後約兩分半鐘後，第一級推進器與火箭分離。星艦其後飛至預定高度，但取消原定投放模擬衛星的計劃。

在發射後約30分鐘後，SpaceX表示其飛行團隊失去對星艦的控制，導致飛船在返回大氣層時失控翻滾。公司其後在社交媒體X上確認，星艦已解體。

飛船失控翻滾的一刻：

2025年5月27日，SpaceX公司打造的星艦（Starship）在德州進行第九次無人駕駛測試發射，飛船在發射約30分鐘後失控翻滾。（X@SpaceX）

馬斯克事後在X報告狀況，指這次試飛出現的問題是泄漏導致飛船主燃料箱失壓，但整體而言已比此前的大有進步。