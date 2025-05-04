Elon Musk自治夢想成真？　SpaceX主導「星艦基地市」誕生

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）位於德州南部的火箭基地周六（3日）以超90%支持率通過投票，正式建制為「星艦基地市」（Starbase）。283名選民多為SpaceX火箭基地的員工，該市將成為全球首個由航天企業主導的自治城市。



這座僅3.9平方公里的濱海新城毗鄰墨西哥邊境，承載太空總署（NASA）重返月球乃至未來登陸火星的太空使命。

SpaceX稱，建市可提升社區管理效率，目前已自主運營當地基建、醫療及教育服務。

然而，建市引發多方質疑。爭議焦點集中於配套立法，例如新建市政府或接管海灘封閉權，SpaceX每年25次火箭發射可能頻繁關閉公共區域。德州議會同步推動法案，將違反發射疏散令列為刑事犯罪，最高可判監禁180天。支持者稱此舉優化航天產業效率，反對者堅持縣政府應保留公共區域管轄權。