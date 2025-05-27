加沙停火「羅生門」：特朗普跟拜登一樣無能？

加沙戰爭已經斷斷續續打了超過一年半，3月中斷停火進程重啟戰爭的以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）正面臨前所未見的國際壓力。英法加三國上周已聯手警告以色列若不停止新一輪加沙攻勢、取消人道援助的限制，將採取具體行動回應。意大利外長也點名內塔尼亞胡，要求他停止攻擊。

連一向支持以色列的德國總理默茨（Friedrich Merz）也不避歷史顧忌，在5月26日公開批評以色列「以近日愈發常見的方式傷害平民，已無法再以打擊哈馬斯恐怖主義作為正當理由」。

5月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）表示他不再能理解以色列軍隊在加沙走廊的目的。（Reuters）

上台初時擺出與內塔尼亞胡「同一陣線」的美國總統特朗普（Donald Trump）也同內塔尼亞胡保持距離。他不理內塔尼亞胡的意見而持續跟伊朗進行核問題談判、跟也門胡塞武裝（Houthis）達成停火卻不把以色列安全考慮在內、訪問中東期間故意繞過以色列、與以色列視為伊斯蘭極端主義者的敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）見面修好並撤銷對敘制裁。

對於加沙，特朗普也不理以色列政府對加沙糧食危機的淡化宣傳，公開承認很多加沙人民正在挨餓，施壓以色列近日開放少量人道物資進入。

到26日，多國媒體傳出特朗普有可能會在日內宣布加沙停火，雖然有關說法似被否認，但特朗普本人就表示「以色列，我們一直在與他們對話，我們希望看看能否儘快結束整個局勢」，完全沒有理會內塔尼亞胡重新佔領大部份加沙地區以求將哈馬斯斬草除根的新加沙政策。

5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

在四面楚歌的外交形勢之下，內塔尼亞胡及其右翼政府恍惚還活在過去，還在借力特朗普2月提出的「遷離加沙人口」「打造地中海渡假勝地」計劃，說這是加沙停火的條件。但特朗普已經好一段時間沒有再主張這個「種族清洗」方案。

5月26日，以色列紀念1967年六日戰爭後吞併東耶路撒冷的「耶路撒冷日」，大批右翼遊行人士還在耶路撒冷高呼「阿拉伯人去死」「沒有大災難（Nakba，即1948年以色列獨立戰爭導致70萬巴勒斯坦阿拉伯人被迫離或逃離家園），就沒有勝利」之類的口號。

同屬極右的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）和財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）則分別高呼以色列要以勝利姿態進入加沙和不要害怕佔領加沙。

5月26日，極右的國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）出席耶路撒冷日的右翼遊行。（Reuters）

26日，路透社等媒體一度傳出哈馬斯已經接受了特朗普中東特使威特科夫（Steve Witkoff）的暫時停火方案，以釋放半數還存活的人質（10人）來換取70日暫時停火。不過，以色列很快否定相關說法，而威特科夫其後也站到了以色列的立場，聲稱以色列已接受了某種暫時停火換回半數人質的協議，是哈馬斯不願接受。

「我從哈馬斯那裏看到的表現令人失望，完全無法接受。」

不過，有巴勒斯坦官員就指責威特科夫本來已經接受了哈馬斯對於暫時停火方案的一些修改，導致多家媒體報道哈馬斯接受威特科夫停火方案的訊息，但威特科夫其後就改變立場，透過中間人告訴哈馬斯其修訂不會被接受。

負責處理俄烏停火、加沙停火、伊朗核談判等多項外交議題的特朗普中東特使威特科夫。（Reuters）

同一天，內塔尼亞胡也一度聲稱希望在「今天或明天」公布釋放人質的協議，但隨後以色列總理府則澄清內塔尼亞胡的言論並不代表協議快要達成。

這一宗暫時停火「羅生門」背後的事實如何，還有待進一步確認，不過從中已可見特朗普政府確實正在促進加沙停火的談判。

重新佔領加沙？

另一邊廂，以色列則繼續推進其佔領加沙的新計劃。以軍5月25日聲言計劃在兩個月在佔領75％的加沙土地，將巴勒斯坦平民趕到剩餘的四分之一土地上，以清除哈馬斯的人員和地道建築。

26日，以色列規劃了兩三個月的所謂「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）也開始投入運作，用來取代聯合國等不同中立人道組織來主理加沙人道物資分發，設立所謂的「安全分發站」，由平民家庭代表直接來領取物資，分發站的安全則由多家美國的僱傭兵公司負責。其目標是要阻止哈馬斯取得物資。

5月26日，所謂「加沙人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）的人道物資車隊進入加沙。（Reuters）

不過，由「加沙人道基金會」來取代國際人道組織的做法，被廣泛批評是將人道物資政治化，而且要求平民穿越戰場來領取物資也構成安全風險。加沙人道基金會的執行總監Jake Wood更在該基金會投入運作的前一天請辭，表明其計劃不符合「人性、中立、公正和獨立的人道主義原則」。

某程度上，內塔尼亞胡政府正在做的，跟俄烏戰爭中的普京政府差不多，只是在特朗普面前假裝有在參與停火談判，但實際上卻不斷按自己的步伐來推動戰爭計劃。容許部份人道物資進入，正如內塔尼亞胡自己所說，只是要避免加沙出現大規模飢餓所帶來的「實務和外交」問題。

而為了保住極右政黨的支持，內塔尼亞胡很可能會繼續推動鼓勵加沙巴勒斯坦人搬離加沙的政策。

圖為2025年5月25日，加沙城（Gaza City）的巴勒斯坦民眾等待領取救援物資。（Reuters）

以軍重新佔領加沙，最終可能不只是消滅哈馬斯的手段，而是目標本身。

跟拜登處境一樣？

雖然特朗普看起來比拜登（Joe Biden）強勢得多，但在加沙停火的問題上，他此刻的處境卻愈來愈像對內塔尼亞胡束手無策的拜登－－跟拜登一樣，特朗普口中一直念念有詞說着要在加沙達成和平，卻不敢採取全面停止對以軍備輸出之類的有力行動來制止內塔尼亞胡。

出奇地，2018年單方面退出伊朗核協議的特朗普，跟拜登一樣，此刻的對以籌碼似乎也在伊朗核問題之上。26日，以色列媒體就爆出特朗普上周同內塔尼亞胡通話期間在伊朗問題上出現尖銳分歧，特朗普堅信自己能同伊朗達成協議。同時，他也派出國土安全部長諾姆（Kristi Noem）訪問以色列，後者以「坦誠和直接」來形容她和內塔尼亞胡的會面－－在外交措詞中，這幾乎就是吵架的意思。

5月25日，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）到訪耶路撒冷舊城的猶太教聖地西牆。（Reuters）

但直至目前為此，特朗普對待內塔尼亞胡也是跟對待普京一樣，最多只是「口硬手軟」。

真正有實際行動的反而是以色列的歐洲傳統盟友。英國已經叫停了同以色列的貿易談判，同時也針對約旦河西岸攻擊巴勒斯坦人的猶太定居者個人和組織實施了制裁；西班牙則公開提出要用制裁方式來制止以色列的加沙戰爭；法國6月則會同沙特一同舉辦會議，推動兩國方案，並有可能正式承認巴勒斯坦的國家地位。

然而，雖然英法等國在過去一年半也曾參與保衛以色列免受導彈攻擊的軍事行動，但內塔尼亞胡政府很明顯沒有把它們放在眼內。

上周兩位以色列駐美大使館職員被巴勒斯坦支持者殺害之後，以色列就將矛頭指向這些西方國家領袖，批評他們煽動反猶主義。內塔尼亞胡更稱：「我想對馬克龍總統、卡尼首相和施紀賢首相說，當大規模殺人犯、強姦犯、殺嬰者和綁架者感謝你們時，你們就站在了正義的對立面，站在人性的對立面，也站在了歷史的對立面。」

2025年5月21日晚上，以色列駐華盛頓特區大使館2名職員在一間猶太博物館附近遭槍殺，槍手被捕時高呼「解放巴勒斯坦」。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）22日發表講話，將案件歸咎於反猶太主義和英法加領導人支持哈馬斯，並批評三國領袖「站在人性錯誤的一邊」。（X/@ ArchRose90影片截圖）

正如早前特朗普出面才叫停了的印巴軍事衝突所顯示出來的情勢一樣，在國際社會中有慣性、有能力、有威望去阻止加沙戰爭持續的，不得不承認還是美國。但從拜登到特朗普，我們在加沙戰爭中所看到的是美國的不作為，也就是唯一能有為者的不作為。

國際秩序是各國的共同利益所在，卻需要有力的強國去維持。當美國不作為甚至帶頭破壞秩序的時候，儘管有不少次等大國挺身而出，但它們的影響力顯然是非常有限的。過去一年半，中國對以色列的行為常有批判，但其實際行動卻欠奉。到了今天，連德國也在對以色列強硬起來的時刻，有潛力去維持國際秩序的大國已經到了責無旁貸的時候了。