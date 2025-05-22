中國：與美國貿易談判雖重要　但多邊主義不可或缺

中國5月21日在日內瓦的世貿組織總理事會會議上表示，與美國的貿易談判是彌合分歧的重要一步，但要找到解決全球貿易動盪的出路，多邊主義是不可或缺。



中國常駐世貿組織代表團在會上發聲明，呼籲成員國穩定貿易關係，並確保貿易措施在世貿規則下穩定運行。中方表示：「單邊關稅和『對等關稅』的威脅簡直是火上澆油，這根本是錯的。一個開放、穩定和基於規則的國際經濟貿易秩序符合所有國家的共同利益。」

美國代表團則發聲明呼籲世貿，解決商業關係失靈導致的巨額貿易逆差，並盡快改革世貿體系，指世貿成員國未能解決嚴重的貿易不平衡，以及不符合世貿原則的非市場政策。

世貿標誌A logo is seen at the World Trade Organization (WTO) headquarters before a news conference in Geneva, Switzerland, October 5, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

在會議上，約47個成員國支持新加坡和瑞士提出的聲明，重申他們對基於規則的多邊貿易體系的支持。

今年4月，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布，對中國在內數十個國家徵收一系列的「對等關稅」。中美兩國隨後於5月12日舉行會談，藉此緩和貿易不平衡所引起的緊張局勢。