中國：與美國貿易談判雖重要　但多邊主義不可或缺

中國5月21日在日內瓦的世貿組織總理事會會議上表示,與美國的貿易談判是彌合分歧的重要一步,但要找到解決全球貿易動盪的出路,多邊主義是不可或缺。



中國常駐世貿組織代表團在會上發聲明,呼籲成員國穩定貿易關係,並確保貿易措施在世貿規則下穩定運行。中方表示:「單邊關稅和『對等關稅』的威脅簡直是火上澆油,這根本是錯的。一個開放、穩定和基於規則的國際經濟貿易秩序符合所有國家的共同利益。」

美國代表團則發聲明呼籲世貿,解決商業關係失靈導致的巨額貿易逆差,並盡快改革世貿體系,指世貿成員國未能解決嚴重的貿易不平衡,以及不符合世貿原則的非市場政策。

世貿標誌A logo is seen at the World Trade Organization (WTO) headquarters before a news conference in Geneva, Switzerland, October 5, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo