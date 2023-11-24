以巴衝突｜以軍不止把加沙炸成廢墟　還炸走加沙人的希望：科技業

在哈馬斯10月7日對以色列發動震撼世界的突襲行動之前，科技業曾為許多巴勒斯坦人帶來希望，它促進加沙的投資和就業，為這塊狹小飛地鋪出大好前程，但現在已經灰飛煙滅。



以巴衝突才6周的時間，加沙新生的科技產業在戰爭中由孵化器躺進了墳墓：一些最聰明的人才在以色列的轟炸中喪生、大多數才剛起步的數位基礎設施被摧毀。

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許多人擔心，當地精通技術的倖存者可能想方法出逃。

曾在加沙科技業工作、現在從事諮詢工作的Ryan Sturgill說，科技業過去是加沙經濟成長最快的領域，是加沙人可以仰賴的部分，但這次遭重創，不同於過去多次戰爭，網路從未癱瘓過。

以色列的懲罰式轟炸使加沙大部分地區，尤其是北部，變成一片廢墟，奪走逾13,300名巴勒斯坦人的性命。在UCAS Technology擔任資深經理的巴勒斯坦科技工作者Tariq Thabet也是其中之一，他被指在空襲中喪生。2010年成立的UCAS Technology是個育成中心，專門指導加沙技術人才和支持新晉企業家。

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2021年離開加沙前往約旦工作的同事Dalia Shurrab形容Thabet是「科技界的支柱」。

Sturgill說，Thabet的死讓加沙失去一位真正的人才。他並補充表示，轟炸摧毀了關鍵的技術設施、加沙的大學，以及寶貴的人力資源。

如今「培養人才的科學院系不復存在。如果允許人們離開加沙，每個人都想走。我問過的每個人都拼了命想離開」。

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科技業是失業率達45%、機會奇缺的加沙難得一見的亮點。2016年成立的巴勒斯坦創新基金Ibtikar（阿拉伯語為創新）最近募集第二輪資金3,000萬美元。這個基金已資助了29家新創企業，業務從新手媽媽、冥想、電玩到AI都有。

根據世界銀行2021年的一份報告，巴勒斯坦的科技和通信網路產業為經濟額外注入5億美元，約佔GDP的3%。如果不能聯網，就不會有這些機遇和成長。

但現在，幾乎沒人寄望還能有那樣的成績。

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