南非總統：特朗普同意出席G20峰會　將與美國探討投資機會

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）5月26日在其每周例行簡報中宣布，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經同意出席11月在南非舉行的G20領導人峰會。



據南非傳媒報道，拉馬福薩在簡報中說：「特朗普總統同意美國應繼續在G20中發揮關鍵作用，包括出席今年晚些時候在約翰內斯堡（Johannesburg）舉行的G20峰會，屆時南非將把G20主辦國身份移交給美國。」

拉馬福薩承認，南非與美國之間近期的外交緊張局勢，並將其主要歸咎於錯誤訊息。但他也強調兩國合作將獲益匪淺，並證實已邀請特朗普派政府和商界代表團訪問南非，探討深化投資和貿易的機會，惟他未提供具體細節。

圖為2025年5月21日，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）到訪白宮，遭美國總統特朗普（Donald Trump）準備好短片及新聞文章，指白人在南非遭到歧視及「種族滅絕」。（Reuters）

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）及財長貝森特（Scott Bessent）早前已分別缺席20國集團的外長及財長會議。總統特朗普此前也因美國與南非緊張關係，取消出席今年將在南非舉行的G20峰會。

上周三，拉馬福薩到訪白宮期間，特朗普就「種族滅絕」問題「伏擊」他，當記者提出南非白人問題後，特朗普即場播片及展示新聞文章，稱白人農民在南非遭到「種族滅絕」，促使拉馬福薩即場反駁，令現場氣氛急轉直下。