德國最新科學研究稱地核物質或正洩漏至地表

長期以來，地球緻密核心的物質被認為封閉穩定，不會洩漏至地表。但德國哥廷根大學等機構的一項最新研究，或將修正這一傳統認知。



新華社報導，研究團隊通過分析夏威夷火山玄武岩樣本，發現地核中的物質可能正隨着熾熱的岩漿柱逐步上湧。這項研究被認為是迄今最有力的地核「洩漏」證據，相關成果已刊登於英國《自然》期刊。

此前有研究推測，火山岩中可能含有來自地核的物質，而氫、氦等元素同位素的異常豐度。但研究論文合著者之一、哥廷根大學同位素地球化學家維爾博爾德（Matthias Willbold）指出，有關證據並不明確，因為「氦和氫並不是地核中的特定元素，它們也可能是地幔的一部分」。

長期以來，地球緻密核心的物質被認為封閉穩定，不會洩漏至地表。最近的科學研究或推翻這一想法。圖為2024年冰島火山爆發。（Iceland Civil Protection/Handout via REUTERS）

為了尋找更明確的地核來源證據，研究團隊將焦點放在稀有金屬釕（Ruthenium）上。這種珍貴金屬在地核中高度富集，而在以矽酸鹽為主的地幔中極為稀少。

研究人員檢測夏威夷火山玄武岩中質量數為100、101和102的釕同位素分佈，並與周圍地幔樣本對比，發現火山岩中質量數為100的釕明顯富集。這一特徵，加上鎢同位素比值的變化，為地核成分的參與提供強有力的證據。

研究員指出，這一發現符合地球形成歷史的理論預期。地核在40多億年前形成，而地幔和地殼則富含後期隕石撞擊帶來的物質，因此三者在同位素組成上應有明顯差異。

研究員認為，這項研究展示釕同位素作為地核—地幔相互作用示蹤劑的巨大潛力。但他們也強調，仍需對其他火山熱點地區樣本展開更廣泛分析，以進一步驗證地核物質是否普遍參與到地幔柱活動中。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

