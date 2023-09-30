東帝汶總統：沒與中國討論軍事合作　亦不接受高利貸

東帝汶（East Timor）總統拉莫斯—奧爾塔（Jose Ramos-Horta）說，東帝汶從未與中國討論過軍事合作，並強調東帝汶不會成為周邊鄰國的安全隱憂。



拉莫斯—奧爾塔接受路透社電訪時，針對東帝汶總理古斯芒（Xanana Gusmao）上週與中國國家主席習近平簽署的一項全面戰略框架協議表明，東帝汶和中國「從未討論軍事合作事項，一次都 沒有，中方也從未提及這項議題」。

習近平上週六（9月23日）會見赴華出席第19屆亞洲運動會開幕式的古斯芒。 兩國領導人共同宣布，將中國和東帝汶關係提升為全面戰略夥伴關係。

中國官方媒體當天報道，中國與東帝汶達成的協議也涵蓋軍事交流，一些澳洲政界人士對此表示擔憂。 東帝汶位於澳洲西北方約700公里。

拉莫斯—奧爾塔強調，東帝汶不會成為麻煩製造者，也不會將危及東盟（ASEAN）保持中立與和平安全政策的外國元素引入東帝汶。

他直言：「印尼和澳洲，還有離我們最近的新加坡和馬來西亞可以高枕無憂，東帝汶不會成為一個麻煩製造者，不會帶來安全問題。」

東盟原則上接受東帝汶成為第11個成員國，已正式授予它觀察國身份，並允許東帝汶參加所有的東盟會議，包括東盟峰會全體會議。 東帝汶的目標是2025年正式加盟東盟，並降低東帝汶的貧窮率。

中國東帝汶關係引澳洲擔憂

日益強勢獨斷的中國正努力與澳洲周邊的發展中國家建立安全關係，這給了坎培拉敲響了警鐘。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）週四（28日）宣布對軍隊展開大規模重組，包括重點發展新的遠程打擊能力，以維護印度太平洋地區的和平、安全與繁榮。

拉莫斯—奧爾塔說，東帝汶目前只與澳洲有廣泛的安全合作，其中坎培拉為東帝汶提供軍事和警務顧問以及巡邏艇；澳洲也是東帝汶最大的援助國。 他透露，中國的支持主要集中在基礎建設、金融、農業和衛生領域。

東帝汶與中國簽署的全面戰略架構協議，內容涵蓋農業和基礎建設的發展合作。 這項協議同時為東帝汶爭取資助，包括來自中國政府和商界的貸款。

拉莫斯—奧爾塔說：「目前我們並沒有從中國獲得任何貸款。未來我們或許會向中國貸款……但我們絕對不會接受任何難以應對、不可持續、利息過高的貸款。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

