日本政府停止受理儲備米申購　已有約70商家申請購買

日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎周三（28日）表示，約70家企業已申請購買政府通過「隨意合同」投放的儲備米，總量超過20萬噸，計劃投放的2022年產大米預計已全部被申購，農林水產省當天晚間停止申購受理。



小泉進次郎周三稱，剩下的2021年產陳米將賣給中小超市和米店。預計2021年產不含稅的門店價格為「5公斤1800日圓左右」。

根據共同網，儲備米最快周四交付給部分商家，預計6月上旬將擺上櫃枱。周一開始受理僅一天，申購量就達到此次計劃投放量30萬噸的三分之二。申購的大多數是2022年產大米，大型零售商永旺（AEON）和伊藤洋華堂（Ito Yokado）、折扣店「Don Quijote」（唐吉訶德，即Donki）的運營公司及電商樂天集團等各種行業的公司提出申請。

小泉進次郎周六（24日）表示，政府計劃直接將儲備米賣給零售商，而非像之前一樣拍賣給中間商，希望以此平抑米價。

小泉進次郎當天在札幌市發表演講時表示，政府將繞過那些阻礙政府控制價格的拍賣機制，與零售商「直接簽合同」，同時調低米價，以一袋5公斤裝大米2000日圓的價格出售。

日本農林水產省發布的最新數據顯示，日本市場上一袋5公斤裝大米均價為4268日圓，是去年同期的兩倍多，也是農林水產省開始統計這一數據以來的最高水平。

小泉進次郎說，「（大米）價格太高了。為了平抑異常飆升的價格，我們打算向市場投放2000日圓一袋的儲備米。」這批儲備米最早有望於6月上市。

面對高漲的米價，日本政府3月以來已拍賣三批儲備米，但米價上漲勢頭仍未得到有效遏制。日本政府眼下計劃先投放30萬噸儲備米，如有必要還會增加供應量。

日本前農林水產大臣江藤拓因發表不當「大米言論」引發輿論批評，周三向首相石破茂提交辭呈。石破茂當天接受其辭呈，並決定由自民黨前選舉對策委員長小泉進次郎接任這一職位。小泉進次郎是日本前首相小泉純一郎次子。