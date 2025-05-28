25年性侵299人　法國史上最大規模虐童案醫生被判囚20年

犯下法國史上最大規模虐童案的前外科醫生斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）承認對數百名患者實施性虐待後，周三被判20年監禁。



法國一間法院判處斯庫阿內克20年監禁。他被控強姦和性侵犯年輕患者，其中一些患者當時處於麻醉狀態。斯庫阿內克在法庭上承認自己「犯下卑鄙的行為」。

斯庫阿內克20日承認自己對數百名患者實施性虐待，其中大部份未滿15歲，並表示自己對兩名受害者的死亡「負有責任」。

過去幾週，法庭出示兩名受害者維內特（Mathias Vinet）和魯赫（Alan Roux）的照片，其親屬稱，兩人在童年時期遭受斯庫阿爾內克性侵創傷後自殺身亡。維內特於2021年因服藥過量而死亡，魯赫於2020年被發現在家中上吊身亡。

當地時間5月20日，現年73歲的斯庫阿內克在法庭上用顫抖的聲音表示：「我始終記得最後庭審時出示的那兩張照片。他們死了，而我負有責任。」

犯下「變態行徑」的斯庫阿爾內克曾是一位受人尊敬的小鎮外科醫生，2017年他因涉嫌強姦其侄女、一名6歲女孩和一名年輕病人而被捕。2020年，他被判處15年監禁。

被捕後，警方搜查他的住所，發現兒童大小的性愛娃娃、30多萬張虐待兒童的圖片，以及數千頁精心編寫的日記。在日記中，斯庫阿內克詳細記錄了他在25年間對年輕患者實施的性侵行為。

斯庫阿爾內克起初否認毆打或強姦兒童，並狡辯稱他的日記只是記錄了他的「幻想」。他曾在日記中數次寫道：「我是一個戀童癖者」。但其律師泰西耶（Maxime Tessier）透露，當被問及日記中提到的眾多人物是否均為其潛在性侵對象時，斯庫阿爾內克回答 「是的」。

目前，斯庫阿內克面臨300項獨立罪行的指控，包括111宗強姦案和189宗性侵犯案，這些罪行分別發生在12間醫院，審判今天結束。