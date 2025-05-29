Anthropic CEO警告：白領面臨大屠殺　AI未來5年取代50%入門工作

人工智能企業Anthropic行政總裁Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI可能導致美國50%的白領入門職位（entry-level jobs）消失，涉及科技、金融、法律和諮詢等行業；屆時失業率將升至10%至20%。Dario Amodei指，AI企業和政府應停止為事態「粉飾太平」，開誠佈公分享實際情況，並考慮為民眾提供在職再培訓計劃，以及就使用AI模型和代理向AI企業徵收所得稅。



美國媒體Axios5月28日報道，由亞馬遜出資，全球最知名AI企業Anthropic的行政總裁Dario Amodei公開警告，AI可能在未來1至5年內消滅一半白領的入門工作，並將失業率推高到10-20%時。

據報道，這位42歲的AI行業巨頭選擇在此時作出預言，因為他可以預見一個殘酷的現實，大多數人根本沒有意識到這場「白領大屠殺」（A white-collar bloodbath）即將來臨。

2025年5月28日，Anthropic CEO Dario Amodei表示，在未來1至5年內，AI或導致美國50%的白領入門工作職位消失，涉及科技、金融、法律和諮詢等行業；屆時失業率將升至10%至20%。Dario Amodei指，AI企業和政府應停止為事態「粉飾太平」，並考慮為民眾提供在職再培訓計劃，以及就使用AI模型和代理向AI企業徵收所得稅。（Getty）

Amodei認為：「科技、金融、法律和諮詢等行業，尤其是入門職位，將面臨大規模裁員。他們中的大多數人都沒有意識到這一切即將發生，這聽起來很瘋狂，人們就是不相信。」

Amodei強調，這種集體無視令他震驚。國會議員要麼不理解，要麼不相信，企業高層和行政總裁們則害怕討論這個話題。

2025年5月28日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）為哥倫比亞特區代理聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）宣誓就職時發表講話。（Reuters）

Amodei又指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對此事三緘其口讓他意外，惟特朗普的前高級顧問班農（Steve Bannon）亦預測，AI導致的失業問題將成為2028年總統大選的重要議題。

弔詭的是，Amodei此時大聲疾呼，恰逢Anthropic發布最新一代AI模型Claude 4。

據報道，這款AI模型展示出接近人類水平的編程能力，甚至在測試中表現出「要脅行為」，例如在面對可能遭淘汰時，威脅揭露電腦工程師有婚外情。

面對AI技術發展一日千里，Amodei提出一些政策建議，包括由政府提供職業再培訓計劃和創新的財富再分配政策。Amodei提議政府可以考慮徵收「AI代幣（token）稅」：每當AI企業通過AI模型獲利，可以將約3%的收入上繳政府並以某種方式進行再分配。這項政策與全民基本收入（UBI）相似，可應對科技為社會帶來的挑戰。