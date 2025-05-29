路透社：特朗普政府下令限制向中國銷售晶片設計軟件

路透社5月29日引述知情人士報導，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府已下令供應半導體設計軟件的美國企業，停止向中國企業出售服務。益華電腦（Cadence）、新思科技（Synopsys）、西門子電子設計自動化（Siemens EDA）等晶片設計軟件公司，已經收到美國商務部信函，要停止向中國提供技術。



報導指，這些美國公司是在上周五（23日）收到通知。商務部將會逐次審查每一份向中國出口產品的許可證申請，意味着這項行動並非一項徹底禁令。

美國商務部發言人拒絕就此發表評論，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口，同時指出「在某些情況下，商務部在審查期間暫停了現有的出口許可證或施加了額外的許可要求。」

美國商務部發言人拒絕就此發表評論，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口。(Reuters)

有商務部前官員說：「這會是貨真價實的咽喉點（choke point）。」這位前官員同時表示，對中國出口電子設計自動化工具設限，是特朗普在首個總統任期就考慮的舉措，但當時認定太過激進而作罷。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇婉拒對美國商務部的最新行動發表評論。不過，他向美媒提供的聲明表示：「中國堅決反對美國過度誇大國安概念、濫用出口管制、惡意封鎖和打壓中國。」