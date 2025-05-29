關稅戰｜美國法院阻特朗普「解放日」措施生效　一文看清3大要點

美國國際貿易法院（Court of International Trade）5月28日下令，禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於所謂「解放日」公布的關稅生效，政府已就裁決提出上訴通知。本文整理出這次裁決的3大要點，包括裁決涵蓋的關稅措施、法院為何作出不利政府的裁決及裁決對美國短期的影響。



哪些關稅被禁止生效？

美媒報道，法院裁決認為，特朗普針對存在貿易逆差的國家，援引《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）全面實施關稅，是超越總統權限。

這意味着，特朗普此前以這法律為基礎的關稅政策皆被禁止生效，其中包括對所有美國貿易夥伴徵收的「對等關稅」與10%基準關稅 、因芬太尼及邊境問題對中國加徵的關稅以及對墨西哥和加拿大部份商品的25%關稅。

不過特朗普根據另一項法律實施的關稅措施，包括針對外國鋼鐵、鋁和汽車的關稅，則未受影響。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在公布對等關稅內容期間，舉起一份寫着「對外貿易壁壘」的文件。（Reuters）

法院裁決的理據是？

美國政府此前辯稱，法院過往有批准相關措施的先例。時任總統尼克遜（Richard Nixon）在1971年經濟危機期間，成功引用《對敵貿易法》（Trading With Enemy Act）緊急實施關稅政策，而該法後來成為IEEPA的部份法律基礎。

不過，國際貿易法院不同意這一觀點，認為特朗普的關稅超出了IEEPA給予總統的權限，並表示其關稅對於解決原應解決的問題毫無作用。

法院指出，據1974年的《貿易法》（Trade Act），總統雖可透過對外國徵關稅來解決貿易逆差問題，但僅限於對美國有巨額貿易逆差的國家徵收為期150天、稅額15%以內的關稅。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普施政或陷混亂？

美媒引述前美國貿易官員、現任亞洲協會政策研究所副主席卡特勒（Wendy Cutler）表示，法院的裁決或會使特朗普的貿易政策陷入混亂。

她分析，在法院進一步確定特朗普關稅的合法性前，目前正與美國進行貿易談判的貿易夥伴或傾向於推遲向美國作出讓步。

另外，企業將重新評估其營運供應鏈的方式，預計相關企業會加快向美國的出貨速度，以慎防特朗普政府上訴得直恢復關稅的風險。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

如上所述，特朗普政府目前已就裁決提出上訴，位於曼哈頓的國際貿易法院負責審理涉及國際貿易和海關法的糾紛，其判決可以上訴至位於華盛頓特區的美國聯邦巡迴上訴法院，並最終上訴至美國最高法院。