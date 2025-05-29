關稅戰｜特朗普被嘲總是退縮惱羞成怒　反駁：這是談判技巧｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任以來的關稅措施反覆無常，並多次宣布暫緩、調降對外關稅。對此，英國《金融時報》金融評論員阿姆斯特朗（Robert Armstrong）創造出「TACO交易」一詞，意指「特朗普總是會退縮」（Trump always chicken out）。特朗普5月28日被記者問到對這事有何回應時，他指自己實施的措施是談判技巧，並狠批記者的提問「令人討厭」（Nasty question）。



美媒CNBC周三報道，特朗普在回應記者提問時，稱他沒聽過這樣的形容，並對這樣的形容大感不解。

特朗普一度以中國及歐盟為例，證明他沒有在相關議題上退縮。他指出，自己要求中國對美國開放市場換調降關稅，又提出向歐盟開徵50％的關稅，迫使對方與美國會晤談判。特朗普反問道：「你們稱這樣是退縮？」。

特朗普進一步解釋，他先提出一個較高的要求，接着再慢慢下調的行為是談判技巧，促使對方接受自己的條件。最後，他更向該記者表示，其提問非常惹人討厭。

2025年5月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在維珍尼亞州出席年度國家陣亡將士紀念日紀念活動（National Memorial Day Observance）時，作出右手握拳的動作。（Reuters）

特朗普政府實施各項關稅措施以來多次作出重大政策轉向，他最近一次呼籲美國從6月1日起對歐盟徵50%關稅，後來再把期限推遲至7月9日。