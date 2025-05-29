美法院禁特朗普「解放日」關稅生效　限10日內撤回　政府已提上訴

美國國際貿易法院（Court of International Trade）5月28日下令，禁止總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於所謂「解放日」公布的關稅生效，並要求其10日內撤回相關措施。特朗普政府即時對法院裁決提交上訴通知。



美媒報道，由3名法官作出的裁決指出，總統為保護美國經濟而行使的緊急權力，並不能凌駕於國會獨有、監管與其他國家之間貿易往來的權力。

裁決還提到，政府必須在10個日曆日（Calendar days）發布必要的命令，撤回「解放日」公布的關稅措施。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

白宮副發言人德賽（Kush Desai）在一份聲明中批評法院的裁決，指非民選法官根本無權決定如何妥善應對美國與其他國家之間貿易逆差所構成的國家緊急狀態。

白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）更在社交媒體X上，將裁決形容為「司法政變」（Judicial Coup）。

特朗普政府在同日晚上、裁決出爐幾分鐘後，提出上訴並質疑法院的權威。

位於曼哈頓的國際貿易法院負責審理涉及國際貿易和海關法的糾紛，其判決可以上訴至位於華盛頓特區的美國聯邦巡迴上訴法院，並最終上訴至美國最高法院。