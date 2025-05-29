韓國女星po與「帥哥」合照引熱議　網民：原來是你害馬克龍被妻打

韓國女星孟秀智周三（28日）發布一張自己與外國男子合照的自拍，並表示道，起初自己僅認為對方是「長得帥的大叔」，後來才發現男子真實身份竟是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）。



孟秀智在Threads發布相片並稱：「在法國街頭與帥哥自拍，但對方是馬克龍的可能有多大？」

韓國女星孟秀智在Threads發布相片並稱：「在法國街頭與帥哥自拍，但對方是馬克龍的可能有多大？」（網頁截圖）

在相片中，馬克龍面露笑容，身後還跟有不少隨從。孟秀智解釋道：「當時我不知道他是誰，隨意就拍了張照片」。事後才發現對方竟是法國總統。

對此，有網民質疑，馬克龍已擔任總統多年，怎麼可能還不認得，孟秀智承認拍攝這張相片的時間確實是有點久遠，還有人笑稱「原來就是你害馬克龍被妻子打」。

網上流傳的影片顯示，馬克龍周日抵達越南首都河內時，疑似在總統專機上被妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）推搡。法國總統府否認兩人鬧矛盾，稱這只是夫妻間的玩鬧。