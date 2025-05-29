以色列宣布於西岸增建22個定居點　監察組織：1993年來最大規模

以色列5月29日宣佈將在約旦河西岸地區建立22個新定居點，包括部分未經授權的「前哨站」的合法化。有監察組織表示，這是《奧斯陸協議》簽訂以來，以色列在西岸地區最大規模的一次定居點行動。



以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，此次決定加強了以色列對西岸地區的控制，「鞏固了我們在以色列土地上的歷史權利，是對巴勒斯坦恐怖主義的有力回應」，亦能在戰略上防止建立一個可能危機以色列的巴勒斯坦國。

西岸一處猶太定居點。（路透社）

據以色列反定居點監察組織「現在就和平」（Peace Now），該決定是以巴衝突的里程碑——1993年《奧斯陸協議（Oslo Accords）》簽訂以來，以色列在西岸地區最大規模的一次定居點行動，將「極大的重塑西岸地區，進一步鞏固（以色列的）佔領。」

以色列總理內坦亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼利庫德集團則在聲明中表示，這是「幾十年一次的決定」，表示「下一步是主權」。

以色列當局使用催淚彈驅散西岸猶太定居點附近的巴人示威者。（路透社）

以色列自1967年來控制並佔領了歷史上屬於巴勒斯坦的約旦河西岸、加沙和東耶路撒冷，而巴勒斯坦澤希望以色列歸還這些地區的主權、建立獨立國家。多年來以色列在西岸地區建立上百個零散的定居點，普遍被國際社會視為違法行為。目前這些定居點已有約50萬人口。