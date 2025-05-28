數千巴人闖物資中心搶糧現場失控　以色列鳴槍示警　至少1死48傷

加沙衞生組織表示，5月27日在加沙南部，由美以支持的加沙人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation，GHF）設立的新援助物資分發點附近，現場亂成一片，以色列軍方一度鳴槍示警，後來已重新掌控現場局勢，至少1名巴勒斯坦人死亡，48人受傷。



以色列軍方後來表示，以軍「士兵在物資中心外圍地區鳴槍示警」，現在已重新「掌控現場局勢」。

美媒報道，影片顯示大批加沙人衝破分發點周圍的圍欄，分發區聚集數千人。目前尚不清楚死傷是由以色列軍隊、私人承包商還是其他人員造成的。該基金會表示，其軍事承包商沒有向人群開火。

聯合國巴勒斯坦領土人權辦公室負責人Ajith Sunghay稱，「我們看到的情況非常清楚表明在（這種）情況下分發食物的危險性。」他說，新援助系統「讓經歷19個月殘酷戰爭的人們，面臨死亡和受傷的風險」。

以色列今年3月起對加沙實施全面封鎖，並恢復軍事行動。加沙民眾在近三個月的圍困中嚴重缺乏基本生活物資，面臨饑荒。

在國際輿論壓力下，美以新方案提出設立「加沙人道基金會」，向加沙民眾分發食物。但聯合國和其他人道組織拒絕這一新系統，稱以色列利用這項機制，強迫加沙居民遷往少數幾個物資配送中心搶食，以糧食來控制人口。他們還警告稱，以色列軍隊與尋求物資的民眾之間或存在摩擦。