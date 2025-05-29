特朗普暫緩撤銷哈佛招國際生資格　予30天提異議防法官頒禁令

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生的資格，掀起訴訟及引發國際關切。因應聯邦法官可能頒發初步禁令，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月29日宣布已暫緩實施，改予校方30天時間提出異議。美國國土安全部已於28日向哈佛大學發出意向通知，稱將暫緩撤銷該校招收外國學生的認證。



2025年5月28日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）為哥倫比亞特區代理聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）宣誓就職時發表講話。（Reuters）

位於麻省波士頓的聯邦地方法官伯勒斯（Allison Burroughs）29日表明，如果政府維持原先計劃取消哈佛招收國際生資格，她將頒布廣泛的初步禁令，在訴訟有最終判決前維持現狀。

司法部代表於庭上提交國土安全部的通知，稱當局已暫緩撤銷哈佛資格。但國土安全部長諾姆（Kristi Noem）發聲明重申，特朗普政府繼續反對哈佛一再危害學生安全、散佈仇恨的行為，該校必須改變現有做法，才能有資格獲得國民的慷慨援助。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

哈佛此前批評，特朗普政府的決定侵犯了其憲法權利，也不符合國土安全部的程序，即被撤銷資格的機構有至少30天時間提出行政上訴。該校也否認當局指控，即指校方歧視保守派、在校園內煽動反猶太主義，以及與中國共產黨勾結。

對於司法部代表稱已暫緩禁令執行，哈佛大學未立即回應。