日本76歲「萬博婆婆」征服大阪萬博　46日「行完」所有場館｜有片

撰文：王海
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日本一名76歲的婆婆山田外美代，因在2005年舉行的愛知萬博和2010年在上海舉行的萬博期間每日到訪而獲得「世博婆婆」的美譽。山田外美代5月28日（周三）上午造訪大阪萬博內的荷蘭館，讓她再次達成「征服」萬博所有展館的壯舉。為慶祝這一個特別的時刻，主辦方為她舉辦紀念儀式，荷蘭館更向山田婆婆贈送Miffy兔公仔等紀念品，送上祝福。

日本電視台有關山田美外代在46日完成參觀所有大阪萬博展館的報道：

綜合日本媒體報道，1949年出生於石川縣的山田外美代，在2005年愛知世博期間，從該年的3月25日到9月25日為止的185日裡，每天都前往參觀完成「全勤」。

山田外美代其後在2010年的上海世博會期間，從開幕日的2010年5月1日到結束日的10月31日為止的184日期間，每天都前往參觀再次完成「全勤」。她自此獲得「世博婆婆」的美譽。

報道指，山田外美代為了大阪世博，自去年12月從愛知縣搬到大阪世博的場館附近，以便體驗當地的風土民情以及熟悉鄰近交通。

山田外美代自4月13日開幕日起每天進場參觀，5月28日（周三）上午參觀完荷蘭館後，終於在開幕的第46天，「行完」所有場館。荷蘭館特意為她送上紀念品，祝賀她再次完成創舉。

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