日本米價高企　樂天首賣儲備米上架即被秒殺

日本政府拿出儲備米應對高漲的米價，樂天集團是其中一間申請了儲備米的商家。樂天周四（29日）在其網站上開賣每袋5公斤、未含稅價格為1980日圓（稅後2,138日圓）的儲備米，集團開賣不久，預計6月7日之後發貨的首批「樂天生活應援米」迅速售罄。



日本新上任的農林水產大臣小泉進次郎周三（28日）表示，約70家企業已申請購買政府通過「隨意合同」投放的儲備米，總量超過20萬噸，計劃投放的2022年產大米預計已全部被申購，農林水產省當天晚間停止申購受理。

小泉進次郎周三稱，剩下的2021年產陳米將賣給中小超市和米店。預計2021年產不含稅的門店價格為「5公斤1800日圓左右」。

根據共同網，儲備米最快周四交付給部分商家，預計6月上旬將擺上櫃枱。周一開始受理僅一天，申購量就達到此次計劃投放量30萬噸的三分之二。申購的大多數是2022年產大米，大型零售商永旺（AEON）和伊藤洋華堂（Ito Yokado）、折扣店「Don Quijote」（唐吉訶德，即Donki）的運營公司及電商樂天集團等各種行業的公司提出申請。

小泉進次郎周六（24日）表示，政府計劃直接將儲備米賣給零售商，而非像之前一樣拍賣給中間商，希望以此平抑米價。