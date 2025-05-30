利物浦汽車撞人群疑犯被控危險駕駛等7項罪名　當地周五出庭應訊

英國利物浦汽車撞人群事件，疑犯被落案起訴蓄意嚴重傷害他人等7項罪名，將於當地周五出庭應訊。



53歲的疑犯多伊爾（Paul Doyle）來自利物浦西德比地區，在市中心水街（Water Street）汽車撞人群事故後，英國默西賽德郡檢察官表示，檢察署授權當地警方控告他。警方指，相信他的單獨犯案，沒有將案件列作恐怖襲擊處理。

默西塞德郡警察局助理總警司Jenny Sims 表示，警方「決心收集盡可能多的證據」，正在分析大量閉路電視錄像、行車記錄儀資料和警察隨身攜帶的影片。

多伊爾涉嫌於周一下午，應屆英超冠軍利物浦在利物浦市舉行勝利巡遊期間，駕駛汽車衝撞向大批球迷，造成79人受傷。傷者年齡介乎9歲至78歲，其中至少50人送院治理，7人至今仍留醫，情況穩定。

據英媒報導，多伊爾的LinkedIn個人資料顯示，他曾是皇家海軍陸戰隊突擊隊員，之後在IT和網路安全領域擁有成功的職業生涯。