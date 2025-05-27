利物浦車撞人｜曼徹斯特恐襲生還者禍不單行：不敢再到大型活動

英超球隊利物浦5月26日為慶祝聯賽奪冠，在市中心舉行的勝利巡遊期間，一輛汽車突然撞進人群，造成多人受傷。英媒報道，多名參與巡遊的球迷事後億述，事發當下非常突然，有途人尖叫走避，有人被涉事車輛撞倒，恐懼在人群中蔓延。其中有受訪的在場球迷，更是2017年曼徹斯特體育場爆炸案的倖存者，如今卻在8年後再於大型活動中遭到襲擊。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道， 在場目擊者表示，觀看巡遊原本是其一生中最美好的一天，但情況在卻巡遊結束後5分鐘急轉直下，汽車突然快速衝向人群，而附近的人們紛紛尖叫走避。

圖為2025年5月26日，利物浦英超勝利巡遊期間，多人被車撞倒，緊急救援人員趕到現場。（Reuters）

身處事發現現場10米外的拉希德（Harry Rashid）及其家人目睹意外發生的過程，他憶述，他們身處一條非常狹窄的街道，由於人群數量眾多，他們根本無法自由行動。

拉希德表示， 其後涉事車輛一輛救護車旁邊出現，從右側駛來快速撞向他所在人群。他說：「我們最初只聽到人們（被撞後）從汽車引擎蓋上摔下來的『砰、砰、砰』聲。」

拉希德其後稱，車輛其後停了大概10秒鐘，與此同時稍遠的人群開始衝向汽車，試圖砸碎車窗，把涉事司機拖出車外。但後者突然再踩下油門，衝過剩下的障礙與人群。

另外，身處事發現場的球迷中，還包括2017年曼徹斯特體育場爆炸案的生還者。當年，美國歌手Ariana Grande在曼徹斯特體育場舉行演唱會，演唱會臨近尾聲遭遇恐襲、發生爆炸，致多人傷亡。

24歲弗朗基（Frankie）不只身在利物浦勝利巡遊的事發現場附近，他更一度被涉事輛撞擊倒地。他表示，他2017年就已在曼徹斯特體育場經歷過襲擊，如今竟再遭到類似的事情。

弗朗基坦言，他雖然只受輕傷，但他已不敢再外出參加類似的大型活動。

圖為2025年5月26日，利物浦英超勝利巡遊期日，多人被車撞倒，緊急救援人員趕到現場。（Reuters）

而在爆炸案中身受重傷的波特（Robby Potter）也參加了這次巡遊，他事後受訪時渾身顫抖，稱自己距「屠殺現場」只有幾秒鐘的距離。

波特批評，警方和官員應該意識到遊行路線之外也可能發生意外的風險，並指自己事前受訪時，已表達遠離主要遊行隊伍的地區易成襲擊目標的擔憂。